دراسة:21% من المصريين يتناولون مأكولات سريعة مرة فى الأسبوع على الأقل

كتب : صالح إبراهيم منذ 17 دقيقة

كشفت دراسة حديثة عن أن 21% من المستهلكين المصريين يتناولون مشروبات ومأكولات سريعة وسهلة الاستخدام مرة واحدة في الأسبوع على الأقل أثناء السير أو القيادة.

وقالت الدراسة التى أعدتها شركة "تتراباك" العالمية لصناعة الألبان، إن منتجات الألبان ذات النكهات المتنوعة دخلت السوق المصرية كنوع جديد من الوجبات السريعة فى الفترة الأخيرة، موضحة أن نصيب الفرد في مصر من الاستهلاك السنوي من اللبن ذي النكهات يعد منخفضا نوعاً ما، حيث يقدر بحوالي 0.34 لتراً مقابل المعدل العالمي الذي يقدر بحوالي 2.7 لتر، لكن سوق منتجات هذه الألبان شهد تنامياً في الفترة بين عامى 2009 و 2012، بمعدل سنوي يقدر بحوالي 2.6%، متوقعة أن يحقق معدلات نمو أعلى، تصل إلى 15% في الفترة بين 2012 و2015.

كما وضحت الدراسة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالزيادة السكانية التي وصلت إلى 1.9%، وقوة التوزيع بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنتجات فى هذا المجال خلال العامين الماضيين.