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إصابة 5 فى مشاجرة بالأسلحة النارية وتحطيم سيارة بأسيوط

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إصابة 5 فى مشاجرة بالأسلحة النارية وتحطيم سيارة بأسيوط إصابة 5 فى مشاجرة بالأسلحة النارية وتحطيم سيارة بأسيوط


> تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بأسيوط إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة مبارك دائره القسم وعلي الفور أنتقلت قوة من القسم ،وتبين إصابه طرف أول محمود تهامى حسين محمد 25 سنه عاطل وحسنى محمد حسين محمد 30 سنه حاصل علي دبلوم مصاب بجروح قطعية بالذراعين وكدمات وخدوش متفرقة بالصدر والوجه مقيمان نجع سبع ـ دائرة مركز أسيوط خميس مرزوق أبوزيد قاسم 58 سنه فلاح مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والذارعين وكذا إصابه
> طرف ثان محمد مرسى جلال مرسى 32 سنه سائق مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد مرسى جلال مرسى 26 سنه مصاب بجروح وخدوش وكدمات متفرقة بالجسم مقيمان دائرة مبارك على أثر حدوث مشادة كلاميه بينهم تطورت لمشاجرة ” خلافات جيرة” تعدى خلالها كلاً منهما على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات المصاهرة فيما بينهم كما نتج عن المشاجرة تهشم السيارة رقم 101724 ملاكى أسيوط ملك الثانى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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