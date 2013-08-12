“درع سيناء 26″ تدين دعوات فض اعتصام “رابعة” بالقوة

أدانت ” منظمة درع سيناء 26″ في بيان لها اليوم محاولات فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة رغم اختلافها مع سياسة الإخوان المسلمون وذلك من أجل التمسك بالحقوق الدستورية للمواطنين طالما أن الإعتصام سلمى وقالت المنظمة في البيان” أن فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة عودة للدولة البوليسية وأسلوبها القمعي التي قامت ضده ثورة 25 يناير.

> وقد رفضت المنظمة استخدام القوات المسلحة للقوة المفرطة وقتل وإصابة العديد من المدنيين والأبرياء وأوضحت المنظمة رفضها لعمليات التصفية الجسدية التي تحدث في سيناء على أيدى القوات المسلحة تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

> وقال مسلم عريف منسق المنظمة انهم ضد الإرهاب وأيضا ضد انتهاك حرمة القانون وأشار عريف بأن سكان سيناء يعانون ويلات الإرهابين وكذلك عمليات مكافحتهم.

> وطالب عريف بإحترام القانون والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الشرفاء وإلا سنعود للوراء.