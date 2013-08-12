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غدا..منتخب مصر يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

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غدا..منتخب مصر يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد غدا..منتخب مصر يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

منتخب للناشئين لكرة اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، غدا الثلاثاء، منتخب بيلاروسيا في ثالث مواجهاته في إطار المجموعة الأولى بالدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للناشئين.

ويتصدر المصري مجموعته بعد تحقيقه لفوزين متتاليين على كل من تشيلي واليابان.

وفي حالة فوزه غدا يضمن المنتخب التأهل للدور الثاني للبطولة، وإن كان قد اقترب كثيرا من التأهل بعد فوزه أمس الأحد على اليابان بنتيجة 38/36 .

وكان المنتخب المصري قد اكتسح نظيره التشيلي في الجولة الأولى بنتيجة 53-22 يوم السبت الماضي.

وتضم المجموعة الأولى بجانب المنتخب المصري كلا من الدنمارك وبيلاروسيا واليابان وصربيا وتشيلي.

وأسفرت باقي مواجهات المجموعة عن فوز بيلاروسيا على تشيلي بنتيجة 27/23 والدانمارك على صربيا 38/32.

وتلعب الدنمارك مع تشيلي واليابان مع صربيا في إطار نفس المجموعة.

أ ش أ

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