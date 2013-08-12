نظام غذائى لخفض الوزن خلال أسبوع بعد تناول كحك وبسكويت العيد

لا شك أنه خلال أيام العيد اكتسبنا بعضا من الكيلوجرامات نتيجة تناول الكحك والغريبة، وتناول العديد من الوجبات الدسمة، وللتخلص من هذه الزيادة فى الوزن عليك باتباع هذا النظام الغذائى.

يقول الدكتور محمود عمارة أخصائى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعى، إن السعرات المكتسبة خلال أيام العيد تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول الدهون المتمثلة فى الزيوت المستخدمة فى صنع الحلويات فى عيد الفطر مثل الكحك والبسكويت، والجزء الآخر متمثل فى الدقيق، وللتخلص من الجزأين يجب إتباع الآتى:

> أولا: تقسيم الوجبات اليومية إلى 5 وجبات ثلاث وجبات أساسية ووجبتين إضافيتين بينها، يفصل ما بين كل وجبة وأخرى ثلاث ساعات مع الالتزام بتناول المشروبات المحفزة لمعدل حرق الجسم، مثل مشروب الجنزبيل المخلوط مع القرفة والكمون والليمون، وذلك قبل الثلاث وجبات الأساسية، بالإضافة إلى تناول الشاى الأخضر "الذى يتعامل مع الدهون وليس المحدد للرجيم الاورجانيك" بعد الوجبات الرئيسية.

ثانيا: يجب تخفيض كمية النشويات اليومية إلى نصف الكمية والدهون إلى ربع الكمية الطبيعية، فى حين يمكن زيادة كمية منتجات الألبان الخالية من الدسم مثل الزبادى واللبن والجبن "القريش" والبيض. وزيادة كمية الفاكهة المسموح بها مثل الموز والتفاح والجوافة والكمثرى من ثمرة إلى ثمرتين لتعويض النقص الناتج عن تقليل كمية النشويات والدهون مع الامتناع التام عن تناول أى أطعمة تحتوى على نشويات أو دهون بعد الساعة السابعة مساء.

وهناك أمثلة لبعض الأنظمة التى يمكن أن تتناسب مع فترة ما بعد العيد مثل:

7.5 صباحا تناول مشروب الجنزبيل والقرفة والكمون بالليمون.

> 8 صباحا كوب من اللبن أو علبة زبادى خالى الدسم.

> 11 صباحا ربع رغيف عيش + بيضة مسلوقة أو قطعة جبن ابيض يفضل القريش + الشاى الأخضر بعد الوجبة بنصف ساعة.

> 3 عصرا 8 ملاعق سلطة ثم قطعة لحم أو سمك أو فراخ أو كبده أو 2 بياض بيض + 8 ملاعق شوربة خضار بدون بطاطس أو 5 ملاعق أرز أو مكرونة بالتبادل بعدها بنصف ساعة كوب شاى أخضر.

> 6 مساء بقدونس أخضر مغلى.

> 9 مساء ثمرة فاكهة + علبة زبادى أو اثنين ثمرة فاكهة + الشاى الأخضر بعد نصف ساعة من الطعام.

> يسمح بتناول من 3 : 5 ملاعق سكر يوميا على مدار اليوم.

> ويمكن الاستمرار على هذا النظام لمدة أسبوع.