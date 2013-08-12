أسرة متوفية بالغربية تقتحم عيادة طبية للفتك بالطبيب..والأمن يتدخل

قامت أسرة المواطنة نجية محمد الدمنهوري 38 سنة مقيمة بقرية كفر حجازي بإقتحام عيادة الدكتور محمد .ع أخصائي نساء وتوليد بعد وفاة المجني عليها ومولودها داخل عيادته إثر إصابتها بنزيف حاد بالرحم وجلطة بالرئة.

انتقلت على الفور قوات من شرطة قسم ثان المحلة ومدرعة للأمن المركزي لإخراج الطبيب قبل الفتك به من قبل الأهالي.

ترجع الواقعة إلى ذهاب المجني عليها لعيادة الطبيب المذكور لإجراء عملية ولادة إلا أن الطبيب رفض إجراء العملية إلا بعد سداد التكاليف كاملة الأمر الذي أدى لإصابتها بنزيف حاد بالرحم عقب الولادة ووفاتها عقب وفاة مولدها بنصف ساعة الأمر الذي أثار غضب أسرتها وقاموا بإقتحام العيادة وتدميرها وحاولوا الفتك بالطبيب إلا أن الشرطة تدخلت وقامت لإخراجه واصطحابه لقسم ثان المحلة وتم تحرير محضر بالواقعة وأفاد مفتش الصحة أنه لا توجد شبة جنائية وراء الواقعة.