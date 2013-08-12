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خلفان: أمام "تمرد" يبدو "عواجيز" الإخوان" أقزامًا.. واعتصام "رابعة" يمكن فضه بالماء

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خلفان: أمام "تمرد" يبدو "عواجيز" الإخوان" أقزامًا.. واعتصام "رابعة" يمكن فضه بالماء خلفان: أمام "تمرد" يبدو "عواجيز" الإخوان" أقزامًا.. واعتصام "رابعة" يمكن فضه بالماء
خلفان لـ"الإخوان": عندما سقط مبارك غردتم "يُعز من يشاء ويذل من يشاء".. تذكروا اﻵية اﻵن

كتب : سهيلة حامد الإثنين 12-08-2013 11:14

أشاد قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان تميم، بحركة "تمرد" التي نجحت في تخليص من حكم الإخوان، قائلاً: "أمام شباب حركة (تمرد) يبدو (عواجيز) الإخوان أقزامًا.. (تمرد) قلبت الطاولة على الإخوان لما نزلت الميدان.. عندما أذكر حركة (تمرد) يخرس الإخوان".

وقال خلفان في عدة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حركة (تمرد) سر طرد الإخوان؛ لأنها حركة شعبية مصرية ﻻ ترتبط بأمريكا.. والضربة الوطنية الكبرى التي ضربت اإخوان ليس الجيش، لكن (تمرد) التي تخيف الإخوان إلى الأبد.. إنها صناعة وطنية مصرية".

وتابع: "عندما سقط مبارك غرد الإخوان (يُعز من يشاء ويذل من يشاء).. تذكروا اﻵية الكريمة اﻵن".

وواصل قائد شرطة دبي: "رأيت في حياتي أغبياء كثر.. لكن بحق لم أجد أغبى من الإخوان". وأضاف: "جون ماكين يحب إخوان الشياطين".

واقترح خلفان، أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية "بالماء ﻻبالدماء". لكن من دون أن يوضح كيفية ذلك.

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