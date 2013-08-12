إسرائيل تنشر قائمة بـ26 أسيرًا فلسطينيًا تنوي الإفراج عنهم

كتب : الأناضول الإثنين 12-08-2013 11:40

نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها الالكتروني قائمة تضم أسماء 26 أسيراً فلسطينياً بينهم 17 أسيراً محكوم عليهم بالمؤبد مدى الحياة، أقرت اللجنة الوزارية الخاصة ببحث ملف الأسرى، الإفراج عنهم غدا الثلاثاء، كبادرة حسنة تجاه المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم، فقد تضمنت قائمة الأسرى المفرج عنهم 26 أسيراً حكم معظمهم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين في هجمات مختلفة.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، "إن 14 أسيرًا من بين المفرج عنهم ضمن هذه الدفعة الأولى من سكان قطاع غزة و12 أسيراً من الضفة الغربية".

وجاءت عملية نشر الأسماء بعد جلسة للجنة الوزارية الخاصة بإقرار قائمة الأسرى المفرج عنهم والمكونة من وزير الدفاع موشيه يعالون، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير العلوم، يعقوب بيري، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام ومفوض مصلحة السجون وممثلين عن جيش الدفاع ووزارة العدل.

والأسرى المنوي الإفراج عنهم هم:

1- فايز مطاوع - غزة

2- مقداد إبراهيم أحمد صلاح - نابلس

3- سمير نايف عبدالغفار - نابلس

4- عبدالمجيد يوسف أرشيد - جنين

5 - مصطفى عثمان الحج - برقين

6 - سلامة عبدالله مصلح – غزة

7- صلاح محمود مقلد – غزة

8- محمد عبدالمجيد صوالحة – عزموط

9- حسني فازع صوالحة – عزموط

10 - عاطف عزت شعث – جبهة شعبية – خان يونس

11- عطيه سالم علي موسى – غزة

12- يوسف سعيد عبدالعال – غزة

13 - مدحت فايز بربخ – جبهة شعبية – غزة

14 - علي إبراهيم سالم راعي – غزة

15 - محمد جابر يوسف شنبت – غزة

16 - سمير حسين غانم مرتجي – حماس – غزة

17- فرج صالح الرمحي – غزة

18 - علاء الدين أبوستة – غزة

19- أيمن طالب أبوسته – غزة

20 - عصمت عمر منصور – جبهة ديمقراطية – رام الله

21- خالد محمد عساكرة – بيت لحم

22- نهاد جندية – غزة

23 - محمد محمود حمدية – غزة

24 - جميل عبدالنبي النتشة – حماس – الخليل

25 - طاهر زيود – جهاد إسلامي – جنين

26 - برهان صبيح – جنين