أسرار تجميلية اعتمديها هذا الموسم!

اليك 10 أسرار تجميليّة مهمة، ننصحك بالتقيّد بها، للحصول على طلّة مميّزة وطبيعيّة في آن.

1- لا تعتمدي فقط على كريم خافي العيوب ليصبح لون البشرة مثالي، بل ننصحك أيضاً بالاستعانة بأحمر الشفاه الزهري الدافئ مهما كانت لون بشرتك. فوفقاً لأخصائية مكياج عالميّة تقول: " أن اللون الزهري يصرف انتباه الناس عن العيوب والشوائب الأخرى في الوجه".

2- إن أفرطت في استعمال ملقط الحاجبين قد ينتهي بك المطاف بحاجبين رفعين حيث سينمو الشعر فقط بشكلٍ غير منتظم. لهذا استعملي جيل خاصّ بالحاجبين غني بالبروتين لتحفيز نمو الشعيرات ولا تنسي استعمال ظلال العينين لملئ المناطق الفارغة.

3- تحاولين الظهور بحلة جميلة حتى وإن لم تكوني تشعرين أنك بحالة جيدة؟ تفادي الإفراط باستعمال كريم الأساس. عوضاً عن ذلك، الجئي إلى مرطّب ملون بعد ذلك استعملي قلم للعيون باللون البيج إذ أنه يخفي أي احمرار حول العينين.

4- لتسليط الضوء على خط الرموش الأعلى، ضعي خطاً من الرموش الاصطناعية المعدّة خصيصاً للرموش السفلية من الزاوية الداخلية إلى الخارجية. إنّها أقصر من الرموش الاصطناعية الاعتيادية إذًا ستكثّف خطّ الرموش الطبيعي من زيادة طول اصطناعي.

5- عند تطبيق الكحل السائل، إبقي عينيك مغلقتين وإلا سيبدو الخط غير متساوٍ. وضعيه عبر وضع ثلاث نقاط الأولى على الزاوية الخارجية والثانة في منتصف العين والثالثة في الزاوية الداخلية. وبعد ذلك، اربطي النقاط ببعضها البعض.

6- للحصول على شفتين ممتلئتين، أولا حددي مدار الشفتين ببرونزر أغمق بدرجتبن من لون بشرتك. وأخيرًا، ضعي اللمسة النهائية بملمّع ذهبي أو خوخي أو مرجاني.

7- إن كنت تسعين للحصول على مكياج درامي للعيون، جربي الكحل السائل. اختاري فرشاة كحل صغيرة الحجم ملتوية الشعيرات للتوصل إلى خطٍ مستقيم.

8- تحبين مظهر طلاء الأظافر الشفاف على أظافر مقلّمة ولكن المشكلة هي أنها تتطلب الكثير من الوقت والصبر والمال للمحافظة على مثل هذه الطلة. ولكن إن أردت أظافر أنيقة لا تنتظري حتى تطول اظافرك بل ابرديها في الحال بطريقة مستديرة واطليها.

9- لمنع تراكم ظلال العيون في زاوية العين وطياتها، أزيلي الزيوت والدهون الإضافية من عن الجفنين. وللقيام بذلك، استعملي أساس لظلال العينين أو بودرة مضغوطة قبل تطبيق اللون.

10- هل تعانين من بشرة باهتة؟ وتريدين نضارة صحية؟ فإليك الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى كمية كبيرة من المكياج للحصول على بشرة نضرة وذلك من خلال وضع منتجات لماعة على الوجنتين وجسر الأنف وخط الشعر والذقن.