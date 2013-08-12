6 خطوات للاستفادة من فترة النَّوم الجمالي

أثبتت الدِّراسات الحديثة أنَّ النَّوم يُعتبر من أكثر الأوقات الهامَّة لإعادة بناء أنسجة الجسم، ففترة النَّوم التي تعادل 8 ساعات من النَّوم الليليّ الجيد والهادئ قادرة على إكساب الجسم الطَّاقة التي يحتاجها، مما ينعكس إيجابيًا على صحَّة الجسم الداخليَّة وجمال البشرة الخارجيّ.

وحتى تتمتَّع البشرة بالنَّضارة، فإنَّكِ تحتاجين إلى ما يسمَّى بفترة "النوم الجماليّ"، لكي تتمكَّن خلايا البشرة من التجدد والشِّفاء بهذه الفترة، مما ينعكس على إشراقها من الخارج وحيويَّتها من الدَّاخل.

1. أن تتراوح عدد ساعات النَّوم من 7 إلى 8 ساعات متواصلة من الليل، فالنَّوم الصباحيّ لا يُعتبر من النَّوم الجمالي؛ لأنَّه لا يساعد خلايا البشرة على التجدد والشِّفاء.

2. هيِّئي مكان نومك، فغرفة النَّوم يجب أن تتميَّز بعدَّة خصائص، من أهمها: أن تكون هادئة، ومظلمة، وخالية من أيّ وسائل للتشويش كالهاتف والتلفاز وأجهزة الحاسب المحمول.

3. يجب أن يتوفَّر لكِ جو من الهدوء النفسيّ عند النَّوم، فيفضَّل أن تكون غرفتك بعيدة عن أيّ إزعاج، كما يجب مراعاة أن يكون سريرك ووسادتك مريحة، وللحصول على أقصى درجات الهدوء النفسيّ، حاولي أن تكون ألوان غرفتك هادئة كألوان الباستيل الفاتحة.

4. حاولي تناول طعام العشاء قبل النَّوم بساعتين أو ثلاثة على الأقل؛ حتى لا يكون جهازك الهضميّ مثقلاً بالطَّعام، وقد أثبتت الدِّراسات أنَّ تناول القليل من الكربوهيدرات سهلة الهضم على العشاء كالأرز المسلوق أو الباستا المسلوقة سيجعلانك تخلدين إلى النَّوم بصورة أسرع.

5. تقوم المشروبات العشبيَّة الدَّافئة كالبابونج أو النعناع أو الشَّاي الأخضر بتهيئة الجسم لنوم هادئ.

6. جهِّزي جسمك للنَّوم قبلها بنصف ساعة، اغسلي أسنانك ووجهك بماء دافئ شتاءً أو بارد صيفًا، ثم طبِّقي الكريم المرطِّب، فذلك سيساعدك على الحصول على فترة النَّوم الجماليّ، بالإضافة إلى تحسين مزاجك في اليوم التالي، فالنَّوم الهادئ هو صديق البشرة وطريقها لبشرة مشرقة وجميلة.