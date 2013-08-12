المرأة السعوديَّة وعشقها للون المشمشيّ والزهريّ

تفضِّل بعض السيِّدات السعوديَّات المكياج الهادئ، في حين تفضِّل الأخريات المكياج الملفت للأنظار، ولكن جميع السيِّدات السعوديَّات يتَّفقن في أمر واحد، وهو استخدامهنَّ لأحمر الخدود؛ لإبراز عظم الوجنتين.

حيث تُعتبر الألوان الفاتحة كدرجات المشمشيّ والورديّ من أكثر الألوان التي تعشقها السيِّدات السعوديَّات باختلاف أذواقهن، فأحمر الخدود من أهمِّ المستحضرات التي تعطي طلَّة مميَّزة ومنعشة للوجه، خصوصاً إذا اعتمدت على ألوان كدرجات المشمشيّ والمرجانيّ والورديّ.

نصيحة: لتطبيق بودرة الخدود يمكنك وضع البودرة من وسط الوجنتين صعوداً باتجاه الاذن.