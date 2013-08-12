أمن المنيا يضبط 100 زجاجة خمور بحوزة سائق

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة المنيا اليوم الأثنين من ضبط 100 زجاجة خمور بحوزة سائق.

> حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط على سيف محمود 52 سنة سائق ومقيم بعزبة طه السبع ببندر المنيا وبحوزته عدد 100 زجاجة خمور ومواد كحولية مختلفة الأنواع بقصد الإتجار.

> تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7139 وتلقى اللواء عبد العزيز أبو قورة مدرير أمن المنيا إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة المنيا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.