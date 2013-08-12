تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة المنيا اليوم الأثنين من ضبط 100 زجاجة خمور بحوزة سائق.
> حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط على سيف محمود 52 سنة سائق ومقيم بعزبة طه السبع ببندر المنيا وبحوزته عدد 100 زجاجة خمور ومواد كحولية مختلفة الأنواع بقصد الإتجار.
> تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7139 وتلقى اللواء عبد العزيز أبو قورة مدرير أمن المنيا إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة المنيا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
أمن المنيا يضبط 100 زجاجة خمور بحوزة سائق
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة المنيا اليوم الأثنين من ضبط 100 زجاجة خمور بحوزة سائق.