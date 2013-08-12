حرس الحدود يضبط 25 سوداني حاولوا الهجرة بشكل غير شرعي

تمكنت عناصر قوات حرس حدود من ضبط عدد عربة تويوتا لاند كروزر بها عدد “26″ فرد جنسيات مختلفة ” فرد أثيوبى الجنسية – 25 فرد سودانى الجنسية ” وذلك بالمنطقة شمال جبل كامل بمسافة 65 كم.

عُرض الـ26 على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المذكورين في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.