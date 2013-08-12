"الصناعات المعدنية" تطالب "الصناعة" بمد رسوم الحماية على الحديد إلى 3 سنوات

علمت "اليوم السابع" أن غرفة الصناعات المعدنية طالبت وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور بمد رسوم الحمارية على وردات الحديد والبالغ نسبتها 6.8% إلى مدة 3 سنوات، وذلك من أجل حماية الصناعة المحلية.

وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن حجم إنتاج مصر من الحديد بلغ خلال العام الماضى 10 ملايين طن، فى حين أن السوق المحلى فى ظل الركود الذى يعانى منه خلال الوقت الحالى يستهلك 5.5 مليون طن فقط، مؤكدا أن الدول العربية والأجنبية تفرض رسوم حماية على الحديد مابين 13 و16 % على وردات الحديد من أجل حماية صناعتها المحلية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرضت رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات الحديد بنسبة 6.8%، بحد أدنى 299 جنيها للطن، وذلك بعد دراسة قدمتها غرفة الصناعات المعدنية تفيد فيها بأن صناعة الحديد تعانى من وردات الحديد التركى، مشيرة إلى أنه يهدد الصناعة المحلية بالإغلاق.