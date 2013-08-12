الإحصاء: معدل البطالة بين الشباب بلغ 28% نسبة الإناث منهم 49.7%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 28.3% (21.3% للذكور، 49.7% للإناث)، لافتا إلى أن معدل البطالة للشباب الذكور الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بلغ 37,8%، انخفض إلى 24.3% للحاصلين عل مؤهل متوسط، و7.9% للشباب الأميين.

وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، أن معدل البطالة للإناث الحاصلات على مؤهل جامعى فأعلى بلغ 56,5%، انخفض إلى 53.9% للحاصلات على مؤهل متوسط، بينما انخفض المعدل للأميات إلى 1.1%.

وأشار الجهاز إلى أن أكثر من 50% من الشباب يسهمون فى قوة العمل، وبلغت نسبة الشباب المشتغلين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 35%، والمشتركين فى التأمين الصحى 24,8%، مضيفا إلى أن نسبة الشباب المشتغلين بلغت بعمل دائم 46.9%، وبعقد مؤقت 35.8%.

وأضاف الجهاز أن عدد الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) داخل الجمهورية بلغ 19.4 مليون نسمه يمثلون 23.6% من إجمالى السكان، وبلغت نسبة الذكور 51.2% مقابل 48.8% للإناث.

وعن الحالة الزواجية بين الشباب، قال الجهاز إلى إن نسبة الشباب المتزوجين فى الفئة العمرية (18 -29 سنة) بلغت 66.1% من إجمالى المتزوجين الذكور مقابل 86% للإناث، كما بلغت نسبة المطلقين الذكور 27% من إجمالى الذكور المطلقين مقابل 48.6% للإناث.

وبلغ معدل الوفيات بين الشباب فى الفئة العمرية (15 – 29 سنة) حالة وفاة واحدة لكل 1000 شاب (1.4 لكل ألف من الذكور، 0.6 لكل ألف من الإناث)، مشيرا إلى أن نسبة الشباب المدخنين بلغت 33,4% فى الفئة العمرية (15 -29 سنة).

وبلغ إجمالى الطلاب المقيدون بالجامعات والمعاهد العليا (الحكومية/ الخاصة) 2 مليون طالب (54.8% للذكور، 45.2% للإناث)، والمقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية/ خاصة) 483 76 طالبا (57.2% للذكور، 42.8% للإناث).

وأضاف الجهاز أن 27% من الشباب فى الفئة العمرية (18 -29 سنة) يعانون من الفقر، ويقترب من خط الفقر 24.3%، ويمثل غير الفقراء 48.8% لنفس الفئة العمرية.

وبلغت نسبة مستخدمى الحاسب من الشباب فى الفئة العمرية (18- 29 سنة) 45.2% منهم 31.9% يستخدمون الحاسب بغرض التعليم، 45.9% بغرض الترفيه، 33.5% بغرض العمل، بينما بلغت نسبة مستخدمى شبكة الإنترنت 40.2% ومن أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت (الفيس بوك) وبلغت نسبة مستخدميه 41.1% لنفس الفئة العمرية.

وقال الجهاز إن 98.3% من الشباب فى الفئة العمرية (18- 29 سنة) يستخدمون الهاتف المحمول.