بعد وصفه لها بالبالون إليسا: وائل دمار شامل

أصرّت الفنانة اليسا على مشاركة زميلها وائل كفوري حفله ضمن مهرجانات "أعياد بيروت"، وهو الذي حضر حفلها العام الماضي في المكان نفسه، فكانت أول الحاضرين من المشاهير، وصلت بعدها الفنانة مايا دياب التي ألقت التحية على إليسا قبل أن تجلس على المقعد المخصص لها.

وفور جلوسها توجه فانز وائل إلى إليسا بسؤال "ماذا تقولين عن وائل"، فسارعت إليسا بالرد: "دمار شامل"، وكان وائل قد وصفها في مقابلة مع "سيدتي" بالـ"البالون المنفوخ" وكان يقصد أنها سريعة الغضب لكنها تهدأ بسرعة أيضاً، وهذا ما برز في حفل وائل، حيث تذمرت من كثرة ما التقط لها المصوّرون الصور قائلة "خلص بيكفي بلا صور، شكلي لم يعد بحالة تسمح لي بالتقاط الصور".

جمهور غفير وتصفيق حار

قبل صعود وائل، إمتلأت المدرجات بجمهور غفير حضر ليستمتع بجمال صوت وائل. هستيريا وائل كانت أوّل الحاضرين على المدرجات، لا سيما بين الفتيات، ولم يتوقف الجمهور عن التصفيق لوائل من بداية الحفل إلى نهايته، وغنوا معه مقاطع من أغانيه والتي حفظوها عن ظهر قلب.

نجح وائل في ليلته في أن يحلق صوته في سماء بيروت، لاسيما عندما قدم موالاً انتقد فيه الحالة السياسية في لبنان، وعلمت "سيدتي نت" أنه على الأرجح هو من قام بكتابته.

وصفق الجمهور معه على أغنية "لبنان يا قطعة سما" للعملاق وديع الصافي. كما ألهب الجمهور بغنائه أغنية "ما وعدتك بنجوم الليل" وهي الأغنية التي اشتهر بها وائل في بداياته وأثبت أن أغانيه لا تموت رغم مرّ الزمن عليها ولا زال الجمهور يرددها.

وائل المعروف عنه أنه يفضل الغناء على الكلام، اكتفى بالترحيب بالحضور ورحب باليسا وبالاعلاميين والصحفيين، وكاد ينسى مايا دياب لولا هنفت إحداهن و"مايا" فحيّا وائل مايا وقال: "حبيبة قلبي" يشرفني حضور الجميع.

مايا وأنابيلا ترقصان

وصلت الحماسة إلى مايا وأنابيلا هلال قبل نهاية الحفل، ووقفتا لوائل ورقصتا وتمايلتا على أغانيه، اما اليسا فحافظت على مكانها واستمعت بهدوء لأغاني وائل.

وتمكّنت اليسا ومايا من سرقة الأضواء، وتسبّب جمهورهما بزحمة شديدة بسبب تدافعه لالتقاط الصور معهما.

فانز وائل أبى مغادرة الحفل وتمركز حول سيارة الفنان، ومنع دخول أي أحد لالتقاط الصور معه.

واللافت في الحفل أنّ وائل لم يأخذ استراحة لمدة عشر دقائق، وغنّى مدة ساعتين تقريباً.

يذكر أن الحفل هو من انتاج شركة "star system, production factory"