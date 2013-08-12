هيفا وهبي:أبو هشيمة طلب مني مرتين أن أعود إليه

استطاع طوني بارود أن يسجل هدفاً مزدوجاً في مرمى نيشان، مرّة لأنه نجح باستضافة هيفا وهبي في حلقة خاصة معها، مع أنّ الثاني كان قد أكد أن هيفا لا ترغب بالكلام في هذه الفترة برغم من أنّ لديها الكثير لكي تقوله ولذلك هي لن تطل معه في برنامجه "أنا والعسل – 2"، والمرة الثانية عندما سخت هيفا بتدليل طوني بارود فرقصت معه وغنت له وأفاضت بإطرائه ووعدته بان تكون ضيفته الدائمة، وكأنها حاولت ان تبعث برسائل إلى من يهمه الأمر.

الحلقة التي حملت عنوان" هيفا مع طوني بارود" تم التسويق لها على شاشة "l.b.c.I " قبل نحو اسبوع من عرضها وفيها أطلت هيفاء بفستان أبرز انوثتها، وقد بدت مرتاحة جداً في الحلقة التي تم تصويرها في الهواء الطلق حيث حظيت بالكثير من الدلال سواء من خلال الشعر الزجلي الذي نظم خصيصاً لها أو من خلال تقديم الحلويات المفضلة عندها كالشوكولا و"غزل البنات".

"العراب" هو الرقم واحد

هيفا تحدثت عن مسلسل " مولد وصاحبه غايب" وعبرت عن استيائها لأنه لم يعرض خلال الموسم الرمضاني، كما هو حال كل الفنانين الذين شاركوا فيه، وأعادت السبب إلى الخطة الانتاجية، ولكنها نفت أن يكون قد تم تأجيل عرضه لموسمين متتاليين وأوضحت أن عدم إنجاز تصويره هو الذي حال دون عرضه في العام الماضي، وأشارت إلى أنها سمعت أنه قد يعرض خلال الفترة القريبة المقبلة ورحبت بالفكرة لأنها تفضل عرضه خارج الموسم الرمضاني، ولكنها شككت بإمكانية أن يحدث تغييراً في المعادلة الدرامية الرمضانية لو كان تم عرضه في الموسم الحالي، لأن كل الأعمال التي عرضت كانت مميزة وأخذت مكانها الصحيح من حيث الأهمية.

ورأت أن مسلسل "العراف" احتل المرتبة الأولى في السباق الدرامي الرمضاني مبدية إعجابها بالنجم عادل إمام وقالت أنها من جمهوره ولكنها نفت وجود تعاون فني بينهما، كما أكدت بأنها معجبة بالدراما السورية كما اللبنانية التي تتقدم بشكل ملحوظ مشيرة إلى إمكانية مشاركتها في مسلسل لبناني يحمل توقيع كاتبة لبنانية هي في الوقت نفسه ممثلة خفيفة الظل.

ما الذي ينقصني لكي أنتحر؟؟؟

عن شائعة انتحارها قالت هيفاء "لقد علمت من يقف وراءها وكان شكّي في مكانه، ولكن لماذا انتحر فانا املك كل شيء: الجمال والشباب والشهرة والنجاح" واعتبرت ان من يتمنى الأذى لها هو شخص يريد أن يأخذ مكانها او انسان مريض نفسياً.

الغرام كان يسيطر على علاقتي بأحمد أبو هشيمة

هيفا تحدثت عن طليقها أحمد أبو هشيمة وقالت أنها لم تندم على زواجها كما على طلاقها منه، لأنها متمسكة بعشرة العمر والمودة والاحترام والأيام الحلوة التي جمعت بينهما، وعندما سألها طوني "لكن أحمد قال أنه ليس نادماً على طلاقك"، ردت" هو طلب مني مرتين أن أعود إليه كما انني لبيت دعوته إلى الغداء"، وأوضحت ان أحمد يرتبك عندما يتحدث عنها في الإعلام ويفضل أن يتحدث عن نفسه كرجل أعمال، ولكن المذيع يجد صعوبة في استضافة اي شخص من دون أن يسأله عنها، كما أوضحت أن قرار الزواج يجب أن يكون مبيناً على العقل ولكن الغرام هو الذي كان يسيطر على علاقتها بأحمد أو هشيمة.

ملكة جمال الكون

فنياً أشارت هيفا إلى النجاح الذي حققه البومها الأخير "M.J.K " واعتبرت أنه شكّل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي والصوت والأداء، كما تم عرض كواليس من داخل الستديو للدويتو الذي يجمعها بالسوبر ستار رامي عياش. كذلك تحدثت هيفا عن الألقاب الجمالية العالمية التي حصلت عليها أوضحت انها تشعر بالفخر لانها استطاعت كفنانة لبنانية عربية أن تنافس جميلات هوليوود وأن تحقق مراتب جمالية متقدمة بفضل الصحافة العالمية التي رشحتها لهذه الألقاب وفي الوقت نفسه، أكدّت أنها ليست هي المقصودة بلقب ملكة جمال الكون الذي اختارته كعنوان لألبومها الأخير بل هو موجه إلى كل امرأة تشعر أنها حلوة في عيون حبيبها.

تحالفات فنية

هيفا أكّدت أنها ليست متحالفة فنياً في الحفلات مع فنان معي،ن بل هي يمكن ان تغني في حفلة واحدة مع اي نجم وبأنها سعيدة مع كل النجوم الذين اجتمعت معهم وعندما سألها طوني بارود "عينك على مين" أجابته بذكاء "من عينه عليّ؟؟".

مقلب رامز جلال

بالنسبة إلى المقلب الذي تعرّضت له من رامز جلال في برنامجه "رامز عنخ آمون" ردت هيفاء على منتقديها "كيف يمكن ان تتصرفوا لو كنتم مكاني لو ظهرت لكم الخفافيش والأفاعي والمومياء وانتم في المقبرة؟؟" وأكدت انها اصيبت بالهستريا عندما اخبرها رامز ان كل ما جرى معها هو مجرد مزحة وفي المقابل أوضحت أنه لا توجد اي مشكلة بينها وبين رامز جلال بل هما أصحاب عدا عن أنه شخص طيب جداً.

لا ينقصني شيء

في ختام الحلقة اكدت هيفاء انه لا يتقصها شيء في هذه الدنيا طالما أن أهلها وكل الذين تحبهم إلى جانبها ودعت الناس إلى التراجع عن الصراعات في ما بينهم سواء كانوا سياسيين من اجل الكراسي أم فنانين من اجل الوصول إلى المراتب الأول،ى وشددت على أن من يحتلون المراتب الأولى ليسوا بالضرورة هم الأفضل بل المحبوبين أكثر من غيرهم، كما أكدت أن الدنيا لن تدوم لأحد، وشددت على أهمية القناعة لأنها كنز ومن يقتنع بما أعطاه اياه الله يعيش حياته مرتاحاً.