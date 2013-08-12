فضيحة جديدة تهز عائلة Kardashian

فضيحة جديدة تهزّ عائلة "Kardashian"، وبطلتها "Kourtney Kardashian " المتّهمة بممارسة الغرام مع عارض أزياء يُدعى Michael Girgenti، خلال علاقتها بـ Scott Disick، وأنّ طفلها الأول Mason هو من العارض وليس من Scott.

عارض الأزياء Girgenti أدّعى أنّه هو الأب الحقيقي لـMason البالغ من العمر 3 سنوات ، مشيراً إلى أنّه يسعى للحضانة المشتركة.

ويروي Girgenti التفاصيل الحميمة التي جمعته بـ Kourtney في عام 2008 خلال جلسة تصوير لهما.

ويُضيفGirgenti أنّKourtney Kardashian في هذا الوقت كانت على خلاف مع صديقها Scott، ثم بعد ذلك عادت إليه، وولدMason في 14 ديسمبر/كانون الأول من عام 2009، والتي كانت ولادته بعد تسعة أشهر من الليلة التي جمعتهما في فراش واحد، على حسب قوله.

وفي سياق متصل اعترفت Kourtney Kardashian بالعمل مع Michael في عدّة جلسات تصوير، في الوقت الذي يقول فيه محاميها إنّ القصة مفبركة وزائفة تماماً، متهماً Michael بالسعي من خلالها، إما الحصول على مبلغ ماليّ ضخم أو على الشهرة عبر وسائل الإعلام، وأضاف: "Kourtney Kardashian هي من تعرف من هو والد ابنها وليس هذا الرجل".