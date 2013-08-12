كيف ردّ عادل إمام على الهجوم الفلسطيني عليه؟

شنّ أحد الكتاب الفلسطينيين هجوماً عنيفاً على الفنان عادل إمام، واتهمه بتشويه صورة الشعب الفلسطيني في مشهد اقتحام السجون في مسلسل "العراف" الذي عرض في شهر رمضان، حيث صوّر المشهد أشخاصاً يرتدون الشال الفلسطيني ويقتحمون السجون المصرية، ويهربون المساجين في أحداث ثورة25 يناير في إشارة إلى إنهم شاركوا في هذه المهزلة.

وفي أوّل تعقيب له على هذا الهجوم، قال النجم الكبير عادل إمام في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنّه أكبر من أن يرد على هذا الكلام، وأنه لم يأت بشيء من عنده، موضحاً أنّ هذا الهجوم لا يستحق الرد على الإطلاق والأفضل عدم التعقيب عليه.

وأضاف أنه قام بتقديم المسلسل بالشكل المطلوب، وكل شخص حر فيما يراه ، وأنّه حالياً متواجد على البحر في الساحل الشمالي، وهو المكان المفضل لديه يستمتع مع أبنائه وزوجته وأحفاده بعد عناء تصوير المسلسل الذي استمر شهوراً طويلة، ولم يحدد الزعيم بعد توقيت عودته إلى القاهرة.

وكان عدد من النشطاء السياسيين في فلسطين قد فتحوا النار على عادل إمام لزجّه على حد قولهم بعناصر حماس في مسلسله، حيث أظهرهم المشهد وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية وملثمي الوجةه، ليوضح كيف أن لجماعة حماس كانت لهم يد طولى فيما حدث من اقتحام للسجون والذي أدى بدوره إلى هزة أمنية عنيفة في الشارع المصري.