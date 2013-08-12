البطيخ والمكسرات والفاصوليا البيضاء أغذية هامة للحامل

تحتاج السيدة الحامل لنوع من الرعاية الصحية بالجنين، حتى تتمكن من ولادة طفل طبيعى بدون عيوب خلقية، ويوضح دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن هناك بعض الفوائد الطبية لبعض الأغذية التى تحصل عليها الحامل كالبطيخ، والتى يمكن للحامل الحصول عليه حتى تتمكن من ولادة طفل طبيعى بدون عيوب خلقية، بجانب ذلك فإن تناول كميات معقولة من البطيخ يساعد فى سلامة الجهاز الهضمى والتخلص من حالات الإمساك المزمنة، كما أن البطيخ يساهم فى تجديد الطاقة لاحتوائه على الأملاح المعدنية والسكريات، وكل ذلك يساهم فى القضاء على المشاكل التى قد تشعر بها المرأة الحامل.

وأكد "يواقيم" على ضرورة تناول المكسرات لاحتوائها على مصادر جيدة للفيتامينات كالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وكلها مواد غذائية ضرورية للجنين، مع ضرورة تجنب الدهون المقلية أو المحترقة والأكثر من شرب اللبن لأنه مصدر جيد للطاقة التى تفيدك فى حل الكثير من المشاكل الصحية.

وللحصول على الحديد لابد أن تتناول الحامل البطاطس، لأنها غنية بفيتامين سى، وتحتوى البطاطس على 2.7 من الحديد فى الحبة الواحدة من البطاطس، كما أن الفاصوليا البيضاء مصدر هام للحديد مع ضرورة الانتباه للطعام الذى تتناولينه بصفة عامة حتى لا تؤذى جنينك.