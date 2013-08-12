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السيطرة على مشاجرة بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة

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السيطرة على مشاجرة بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة السيطرة على مشاجرة بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة
القليوبية – محمد عبد الحميد:
منذ 1 ساعة 17 دقيقة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة داخل مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة بسبب غياب الخدمة الطبية بالمستشفى والتى أسفرت عن إصابة ممرض وتم ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة.

تبلغ لقسم أول شبرا الخيمة من الخدمات المعينة لتأمين مستشفى التأمين الصحى بحدوث مشاجرة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبالانتقال والفحص تبين قيام كل من محمد عزت محمد عوض الله  18 سنة طالب وأحمد محمد أحمد عطيه 20 سنة طالب وأحمد القوتلى محمد جلال  18 سنة ووائل عوض الله محمد عوض الله  33 سنة موظف بترول بالتعدى بالسب والشتم على طاقم التمريض والأطباء بقسم الاستقبال بالمستشفى، واحداث اصابة الممرض عمرو اسماعيل عبدالغنى 25 سنة ممرض ومقيم مدينة بنها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والذراعين.
> وذلك بدعوى عدم قيام المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لشقيق المشكو فى حقه الاول الذى يعاني من مرض بالقلب فقام بالاتصال بأصدقائه المذكورين الذين حضروا وتشاجروا مع العاملين بالمستشفى.
> تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة .. وعللوا ذلك بخوفهم على المريض المذكور .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 15328 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2013م وجار العرض على النيابة.

 

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