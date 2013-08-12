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روحاني: الحكومة الجديدة تعتمد على الوسطية في التعامل مع دول العالم

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روحاني: الحكومة الجديدة تعتمد على الوسطية في التعامل مع دول العالم روحاني: الحكومة الجديدة تعتمد على الوسطية في التعامل مع دول العالم

صرح الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بأن السياسة الخارجية لحكومته تعتمد على الوسطية وذلك لضمان تحقيق التنمية والأمن الشاملين في إيران.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن روحاني قوله – في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشورى الإيراني اليوم الإثنين خلال مناقشة منح الثقة لتشكيلته الوزارية – إن الوسطية تعني تحقيق التوازن بين التطلعات والوقائع.

وأكد روحاني من جديد على أن السياسة الخارجية لحكومته تقوم على أساس منع التوترات والتهديدات ضد مصالح بلاده القومية، مشيرا إلى أنها تركز أيضا على بناء أواصر الثقة والتفاعل المؤثر مع الدول الأخرى.

وأوضح روحاني أن التفاعل المؤثر يعتمد على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح على أساس المساواة، للوصول بإيران إلى وضعها الدولي المناسب.

 

أ ش أ

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