إصابة 11 شخص فى مشاجرة بين عائلتين فى حفل زفاف بسوهاج

أصيب 11 شخص في مشاجرة بين عائلتي ” بيت طلب ، بيت الفرج ” أسفر عن احتراق سطح منزل بنجع صفرة بمركز أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة أخميم ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب مشادة كلامية في حفل زفاف نتج عنها وجود إصابة 11 وإحتراق منزل بنجع صفرة بدائرة المركز.

بالأنتقال والفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول ” عائلة بيت طلب ” :- السمان عبد الحميد السمان 32 سنة عاطل ، صابر محمد أحمد 52 سنة عامل ، ياسر عوض محمد 52 سنة عامل ، شعبان رمضان محمد20 سنة ، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم للمستشفى المركزى ، بخيت رمضان محمد20 سنة نقاش ، مصاب بجرح طعنى بالساعد الأيسر وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام ، رزق محمد أحمد 35 سنة عامل .

أما الطرف الثاني من المشاجرة ” بيت الفرج ” :- صابر كامل السمان 51 سنة عامل ، ناصر عبد الظاهر 35 سنة ، مصابين باشتباه نزيف بالمخ وجروح قطعيه بفروه الرأس ، محمود عباس محمود 30 سنة عامل ، مصاب بكسر بالكتف الأيمن ، صابر عوض أحمد 38 سنة عامل ، مصاب بكسر بالذراع الأيمن وقصور بالدورة الدموية ، أشرف صابر كامل 17 سنة طالب ، السيد كامل السمان 40 سنة مدرس ، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم حجزهم بمستشفي سوهاج العام.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته .

نتج عن المشاجرة نشوب حريق بسطح منزل الأخير من الطرف الأول وبسؤاله إتهم الطرف الثاني بالتسبب في إشعال النيران ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7125 جنح المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .