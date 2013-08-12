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وفاة لاسلو تشاتاري المطلوب الأول على لائحة مجرمي الحرب النازيين

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وفاة لاسلو تشاتاري المطلوب الأول على لائحة مجرمي الحرب النازيين وفاة لاسلو تشاتاري المطلوب الأول على لائحة مجرمي الحرب النازيين

المجري لاسلو شاتاري المطلوب الاول على لائحة مجرمي الحرب النازيين الملاحقين

توفي المجري لاسلو شاتاري المطلوب الأول على قائمة الملاحقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب نازية التي وضعها مركز “سيمون فيزنتال” في القدس، وذلك عن عمر يناهز 98 عاما في أحد مستشفيات العاصمة المجرية بودابست.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية  بي.بي.سي اليوم الاثنين، أن شاتاري توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي، مشيرة إلى أنه كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله في بودابست، حيث كان في انتظار محاكمته.

وأضافت أن شاتاري كان يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخاصة ترحيل حوالى 15 ألف يهودي محتجزين في حي اليهود في سلوفاكيا إلى معسكرات اعتقال نازية.

يشار إلى أن تشاتاري كان يصر على أنه كان مجرد وسيط بين المسئولين المجريين والألمان، وأنه لم يتورط في أي من جرائم الحرب.

 

أ ش أ

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