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ضبط 267 مخالفة مرورية وتموينية فى حملة أمنية بسوهاج

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ضبط 267 مخالفة مرورية وتموينية فى حملة أمنية بسوهاج ضبط 267 مخالفة مرورية وتموينية فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية وأيضا قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وكذا ضبط المخالفات التموينية .
> ففي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 255 مخالفة مرورية بيانها كالاتي :- 24سحب تراخيص و30 تصالح و 201مخالفة علي نموذج 125 مرور.

وفي قضايا تم تحرير 12مخالفات تموينية بيانها كالأتي :8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن و 2 محضر عدم الإعلان عن و 1 محضر عدم حمل شهادة صحية و 1 محضر تعبئة مواد غذائية ناقصة الوزن ، تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المخالفين .

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