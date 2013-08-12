لليوم الثالث.. إغلاق مركز شرطة "قلين" اعتراضًا على نقل المأمور.. وتهديد بالانضمام لاعتصام "رابعة"

كتب : كرم القرشي منذ 56 دقيقة

أغلق أمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ، مركز شرطة "قلين"، لليوم الثالث على التوالي، ومنعوا المواطنين من دخول المركز، اعتراضًا على قرار صادر من مديرية أمن كفر الشيخ بنقل العقيد عبدالحميد بركات مأمور المركز، إلى مركز شرطة البرلس، ضمن حركة التنقلات الداخلية التي أقرها اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ، واعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وأكد الأمناء والأفراد بالمركز، أن هناك تجاهلًا من قيادات المديرية لمطالبهم أو حتى الانتقال لمقر المركز للتعرف على مطالبهم.

وأعلن الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ، تضامنه الكامل مع المضربين، مؤكدًا على وجوب احترام رغبات الأفراد والأمناء والمواطنين، حسبما قال علي البدوي رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى وجود ظلم واضطهاد للأفراد بعد ثورة 30 يونيو، وأن حالة من غليان تنتاب المضربين عن العمل.

وهدد المضربون عن العمل بتصعيد إضرابهم بإغلاق أبواب مديرية الأمن، والانضمام لمعتصمي رابعة العدوية في حال عدم تلبية مطالبهم.