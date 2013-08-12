"الوزراء" يدين أحداث بني سويف: سنتصدى بكل حزم لمحاولات نشر الفتنة

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 53 دقيقة

أعرب مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، عن بالغ الأسى لأحداث العنف التي اندلعت بين عدد من المواطنين في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وأكد المجلس على إدانته لكافة أشكال العنف والتحريض التي تقود إلى إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد، وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة سوف تتصدى بكل حسم وحزم لكل محاولات بث الفرقة ونشر الفتنة.

وناشد مجلس الوزراء، كافة المواطنين بمزيد من الحرص على دعائم الوحدة الوطنية، وأن يكونوا على وعي بالمحاولات التي يبذلها البعض لتشتيت الصف الوطني في هذه المرحلة الهامة والحرجة التي تتطلب من الجميع ضبط النفس.

صرح بذلك المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي، الذي أضاف أن المجلس قرر في جلسته بتاريخ 8 أغسطس 2013 إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة والذي تم تأسيسه منذ عامين ولم يتم تفعيل دوره وكذلك إعادة النظر في صلاحياته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات، ووضع آليات للتدخل المجتمعي السريع والاتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للتوتر الطائفي وربط عمله بالأجهزة الرسمية.