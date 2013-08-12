محلل تركي: الناتو يرغب فى إقامة دولة كردية على أسس غير إسلامية

أكد حسن كوني الخبير التركي بالعلاقات الدولية أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يرغب فى إقامة دولة كردية على ألا تكون تلك الدولة مبنية على أسس إسلامية، وتتضمن حساباتها حماية إسرائيل أكثر من اهتمامها بالنفط الخام.

واتهم كوني – في حديث لصحيفة “إيدنلك” التركية نشر اليوم الاثنين الناتو بمحاولة فرض كونفيدرالية في تركيا، حيث تسعى الولايات المتحدة لمزيد من الشراكة في آسيا والصين وتخطط لاستخدام تركيا في هذا التطور، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تفرض الولايات المتحدة على تركيا تأسيس علاقات جديدة.

ولفت إلى أن اهتمام واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ينصب حاليا على مصر وليس سوريا، ورأى أن الولايات المتحدة تحاول الآن تنظيم الأوضاع في العالم وتسعى في نفس الوقت لتأسيس هيكل لا يتعارض مع مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة.

أ ش أ