أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محلل تركي: الناتو يرغب فى إقامة دولة كردية على أسس غير إسلامية

Google+ Print
محلل تركي: الناتو يرغب فى إقامة دولة كردية على أسس غير إسلامية محلل تركي: الناتو يرغب فى إقامة دولة كردية على أسس غير إسلامية

أكد حسن كوني الخبير التركي بالعلاقات الدولية أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يرغب فى إقامة دولة كردية على ألا تكون تلك الدولة مبنية على أسس إسلامية، وتتضمن حساباتها حماية إسرائيل أكثر من اهتمامها بالنفط الخام.

واتهم كوني – في حديث لصحيفة “إيدنلك” التركية نشر اليوم الاثنين الناتو بمحاولة فرض كونفيدرالية في تركيا، حيث تسعى الولايات المتحدة لمزيد من الشراكة في آسيا والصين وتخطط لاستخدام تركيا في هذا التطور، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تفرض الولايات المتحدة على تركيا تأسيس علاقات جديدة.

ولفت إلى أن اهتمام واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ينصب حاليا على وليس سوريا، ورأى أن الولايات المتحدة تحاول الآن تنظيم الأوضاع في العالم وتسعى في نفس الوقت لتأسيس هيكل لا يتعارض مع مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط