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إمام «القائد إبراهيم» يتهم «الداعية» بـ«تشويه الإسلام»

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إمام «القائد إبراهيم» يتهم «الداعية» بـ«تشويه الإسلام» إمام «القائد إبراهيم» يتهم «الداعية» بـ«تشويه الإسلام»

كتب : مروة مرسى الإثنين 12-08-2013 09:31

هاجم الشيخ حاتم فريد الواعر، إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، مسلسل «الداعية»، الذى أذيع فى رمضان، منتقداً تجسيد شخصية الداعية بهذه الصورة التى تشوه الإسلام والمسلمين وإبراز بعض المنتمين للتيار الإسلامى بهذه الطريقة غير اللائقة. وقال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى يستخدمها فى التواصل مع المصلين وتحميل الأدعية وأجزاء من القرآن الكريم بصوته الملائكى: «قرأت عن مسلسل الداعية الذى أذيع فى رمضان فوجدته محاولة جديدة لتشويه صورة الإسلام فى شخصية الداعية». وأضاف: «منذ السبعينات بدأنا بإهانة المعلم حتى وصلنا لما هو عليه الحال فى المدارس من ضياع لهيبة المعلم، الآن ومنذ فترة نصرّ على إهانة الرموز الدينية الإسلامية بالذات وإبراز المساوئ وتضخيمها مما سيؤدى إلى إسقاط هيبة الدعاة». «البوست» الذى نشره «الشيخ حاتم» انهالت عليه التعليقات الرافضة، حيث أكد البعض أن «الداعية» لم يجسد إلا الواقع الذى نعيشه بعد ثورة 25 يناير، وهناك دعاة بالفعل بهذه الصورة، وكتبت سلمى شكرى: «المسلسل يجمع بين كل أنواع الدعاة المتطرف وغير المتطرف، ولم يظلم أو يفترى على أحد.

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