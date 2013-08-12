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سكينة فؤاد تحذر من تصعيد الإخوان على المستوى الداخلي والخارجي

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سكينة فؤاد تحذر من تصعيد الإخوان على المستوى الداخلي والخارجي سكينة فؤاد تحذر من تصعيد الإخوان على المستوى الداخلي والخارجي

حذرت سكينة فؤاد مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور من تصعيد جماعة الاخوان المسلمين على المستوى الداخلي والخارجي.

وقالت سكينة فؤاد – فى حوار اجرته معها صحيفة الشروق الجزائريه نشرته فى عددها الصادر اليوم الاثنين – إن إصرار الاخوان المسلمين على الاعتصام ومطالبهم التي وصفتهم بالتعجيزية ستجر وشعبها إلى نفق مظلم،  مؤكدة ان ذلك ما يؤخر حتى الان اتخاذ إجراءات حاسمة وذلك حقنا لدماء المصريين .

وأضافت أن الجيش المصري استجاب للارادة الشعبية وجند نفسه لحمايتها وسعى لتحقيق الأمن بأقل الخسائر، مشيرة إلى أنه من السهل عليه حسم الموقف في لحظات.

وأكدت أنه مهما كانت الخلافات مع معتصمي رابعة والنهضة إلا انهم سيظلون أبناء مصر ولذلك بذلت جهود عديدة وتم السماح لعناصر أجنبية بالتدخل دون المساس بالسيادة المصرية.

ونددت مستشارة الرئيس المصري المؤقت بالتصريحات المتطرفة التي تصدر من قيادات اخوانية والتى تطالب بتدخل الناتو وتشترط عودة مرسي كرئيس لوقف العمليات في سيناء وغيرها .. مؤكدة أن هذه التصريحات تزيد الموقف تأزما.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تدين جماعة الاخوان المسلمين وتؤكد تورطهم فى أحداث سيناء .. مؤكدة أن الجيش والحكومة يتعرضان لمخطط انتقامي من الاخوان بهدف تقسيم مصر ومحاصرتها داخليا وخارجيا .
> وشددت – في نهاية حوارها – على حرص المصرية على ايجاد حلول سلمية لهذه الازمة في اطار الشرعية الجديدة .. مؤكدة اهمية الأمن القومي المصري وأن حقن الدم المصري مازال يمثل الأولية .

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