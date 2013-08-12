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الآلام فى الفقرات القطنية أهم أعراض سرطان البروستاتا

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الآلام فى الفقرات القطنية أهم أعراض سرطان البروستاتا الآلام فى الفقرات القطنية أهم أعراض سرطان البروستاتا

يعانى المريض بسرطان البروستاتا من عدد من الأعراض والتغيرات التى يعجز عن التوافق معها، حيث يشعر المريض بالضيق فى كثير من الأحيان من عدم قدرته على الشعور بالراحة، ومن تلك الأعراض، كما يوضح دكتور إسلام درويش، استشارى أمراض الذكورة، قائلا: سرطان البروستاتا يجعل الفرد يشعر بمجموعة من الأعراض كالآلام فى الفقرات القطنية، وحدوث ألم فى منطقة الكبد مع الإحساس بفقر الدم، وظهور تضخم فى الغدد الليمفاوية.

وأشير إلى أنه يحدث بسبب ذلك السرطان لعديد من المضاعفات كالانسداد فى قناة مجرى البول، ويصاحب ذلك تلوث ميروبى مما يؤدى لانسداد مجرى البول، وبالتبعية يحدث تليف الكلية بسبب الضغط على الحالب من الخارج بخلايا سرطانية، مع حدوث تورم مائى فى القدم وقد يضطر المريض نتيجة المعاناة التى تلاحقه إلى اللجوء للعلاج، الذى قد يكون جراحياً، وهو الرادع لذلك السرطان، حيث تؤخذ عينة من البروستاتا وتحفظ فى الثلاجة لحين فحصها، وإذا كانت هذه العينة سرطانية فسيزال من البروستاتا الأشكال الطالة بالغشاء الخارجى مع الحويصلات المنوية.

وأضاف أن المشكلة الكبيرة التى تواجه عددا كبيرا من المرضى هو اللجوء للأعشاب، التى تباع بالشارع من أجل التخلص من المرض، وهذا يمثل خطر كبير لابد من الانتباه له حتى لا يتطور المرض ويؤذى حياة المريض.

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مصر 365