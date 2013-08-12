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مصرع شاب بطلقة خرطوش أثناء سرقة أحد المحلات ببورسعيد

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مصرع شاب بطلقة خرطوش أثناء سرقة أحد المحلات ببورسعيد مصرع شاب بطلقة خرطوش أثناء سرقة أحد المحلات ببورسعيد

لفظ شاب مصرعه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بطلق نارى من فرد خرطوش في الصدر أثناء سرقة مجموعة من اللصوص أحد المحلات بحي الزهور.

وكان مجموعة من البلطجية بقودون موتسيكلات قد هاجموا أحد محلات السوبر ماركت بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ويحملون أسلحة بيضاء و مسدسات مصنعة محلياً ( مقروطة ) و استولوا علي كميات كبيرة من المياة الغازية بالقوة و تشاجر معهم بعض السكان و حدثت مشاجرة أطلقو خلالها عدة طلقات خرطوش أصابت شاب يدعي محمود أنس 21 سنة ،و فروا هاربين تم نقل الشاب إلي مستشفي الزهور لكنه  لفظ أنفاسه أثناء تلقيه العلاج.

تحرر محضر بالواقعة و تباشر نيابة الزهور التحقيقات.

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