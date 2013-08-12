إجراء قرعة الحج لاستبعاد 20% من الحجاج الفائزين اعتبارا من السبت المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد إجراء القرعة لحجاج القرعة المسددين بمديريات الأمن لاستبعاد نسبة 20% من بينهم ، فى ضوء التوسعات التى يشهدها الحرم المكى الشريف ، وقرار السلطات السعودية المعنية بشئون الحج بتخفيض أعداد الحجاج بكافة الدول الإسلامية ومنها مصر حرصا على سلامتهم.

وأشارت وزارة الداخلية – فى بيان لها اليوم الاثنين – الى أنه بناء على قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتخفيض حصة حجاج مصر بنسبة 20% من الحصص المقررة لكافة الجهات المنوط بها تنظيم الحج بالدولة ، مع قيام تلك الجهات بإجراء قرعة جديدة على المسددين فقط يستبعد منها نسبة 20% ، فقد تقرر إجراء القرعة لاستبعاد النسبة المشار إليها من بين حجاج القرعة المسددين بمديريات الأمن.

وأوضحت أنه سيتم إجراء القرعة ابتداء من يوم السبت المقبل بمديريات أمن مطروح، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، الفيوم ، ويوم الأحد بمديريات أمن أسوان ، شمال سيناء ، البحيرة ، الشرقية ، بنى سويف، ويوم الإثنين بمديريات أمن الإسكندرية ، الغربية، الأقصر ، أسيوط ، الإسماعيلية ، المنيا، ويوم الثلاثاء بمديريات أمن كفرالشيخ ، الجيزة ، الدقهلية ، قنا ، السويس ، بورسعيد ويوم الأربعاء بمديريات أمن دمياط ، القاهرة ، القليوبية ، سوهاج والمنوفية.

أ ش أ