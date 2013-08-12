اشتباكات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في هكاري وأضنة

اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومجموعة ملثمة يقدر عددها بثلاثين شخصا حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاجية ضد الحكومة وسط مدينة هكاري جنوب شرقي تركيا.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الإثنين أن المتظاهرين استخدموا الحجارة وألالعاب النارية ضد قوات الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل الدموع واستمرت الاشتباكات والمطاردة وسط الشوارع الرئيسية والفرعية حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وفي أضنة جنوبي البلاد نظمت مجموعة موالية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية تظاهرة وسط المدينة والتي تطورت لاشتباكات عندما اعترضتها قوات الشرطة مما تسبب في إصابة ثلاثة من رجال الأمن عندما انقلبت سيارتهم أثناء محاولتهم الهروب من موقع الاشتباكات واندلاع النيران جراء انفجار قنبلة مولوتوف على سيارتهم.

أ ش أ