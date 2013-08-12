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الدفاع الليبي ينفي تعرض ليبيا‬ لضربات جوية من الطيران الأمريكي

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الدفاع الليبي ينفي تعرض ليبيا‬ لضربات جوية من الطيران الأمريكي الدفاع الليبي ينفي تعرض ليبيا‬ لضربات جوية من الطيران الأمريكي


> نفى الناطق الرسمي باسم ‫ وزارة الدفاع‬ الليبية عادل البرعصي ما رددته بعض المواقع حول تعرض مدينة درنة شرقي ‫ ليبيا‬ لضربات جوية من قبل الطيران الأمريكي أمس الأحد.

وقال ‫ البرعصي‬ لوكالة الأناضول للأنباء، “لم ترد أي معلومات من الجهات المختصة في درنة خصوصا من وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية وكذلك الدفاع الجوي عن تعرض مواقع لهجمات جوية أو قصف بمدينة درنة أو شرقي ليبيا”.

وشدد الناطق باسم وزارة الدفاع على أن حكومة بلاده لن توافق على أي طلب من هذا القبيل حال قدم لها سواء من قبل ‫الولايات المتحدة الأمريكية‬ أو ‫ الأمم المتحدة‬، مضيفا أن الشعب الليبي لن يسكت في حال تعرضت أهداف في البلاد للضرب.

وفي وقت سابق قال البرعصي إن السلطات الليبية رفضت طلب الولايات المتحدة بالسماح لها بضرب أهداف شرقي البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومة بلاده لن توافق على أي طلب من هذا القبيل حال قدم لها.

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