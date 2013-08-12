«الملاوي» يتزين بصور الملك وولي العهد ابتهاجا بالعيد

حسام باعطية (مكة المكرمة)

تزينت شوارع حي الملاوي بالعاصمة المقدسة ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، وقام الأهالي بتعليق لوحات تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جسدت اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن الغالي، إضافة إلى تزيين مداخل الحي وخارجه بالتهاني والتبريكات وأعلام المملكة، وبلوحات تعبيرية كتب عليها «كل عام وانتم بخير» «عيد سعيد» فيما عمت الفرحة الحي من اول ايام عيد الفطر المبارك والى الآن وهي قائمة في ابتهاج ولحمة من الأهالي، إذ تبادل الجميع تناول طعام الإفطار لمدة اربعة ايام حيث اجتمع الصغير والكبير على الحب والإخاء والرحمة في مشهد وطني اسلامي بديع. وبين «سعد الحتيرشي» من أهالي الحي أنه منذ ايام العشر الأواخر من رمضان وهم يجهزون زينة مداخل وأزقة الحي، وتم التنسيق مع الشباب والكبار لجمع المال بالتساوي بينهم، موضحاً أن الحي تتصدره صور خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأعلام المملكة ولافتات تعبر عن فرحة العيد، إلى جانب تنظيم بعض الرقصات الشعبية خاصة رقصة المزمار ، فضلاً عن قيام الأهالي بجمع 7 آلاف ريال من اهالي الحي لانفاقها على مستلزمات العيد؛ لإظهار الحي بمنظر جمالي رائع، حيث قام على تجهيزها 30 شخصا مساعدين بعضهم البعض، وهنأ الحتيرشي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وولي عهده الأمين وكافة المجتمع السعودي والأمة الإسلامية بقدوم العيد، سائلاً الله ان يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد.واثنى عمدة حي الملاوي عادل سعد المطرفي، على الجهود التي قام بها الأهالي، وعلى تعاونهم واظهار المحبة واللحمة فيما بينهم، وشكر كل من ساهم منهم في اخراج وتنسيق هذا المنظر الجميل، معبراً عن فرحته بقدوم عيد الفطر المبارك، داعيا ان يعيده الله على الامة العربية والاسلامية باليمن والبركات. وذكر سعيد باعطية أن حارة الملاوي بمكة المكرمة واهلها ملتزمون بإقامة الاحتفالات بعيد الفطر من زمن بعيد، ودائما يظهرون تكاتفهم وتعاونهم وتواصلهم المستمر ببعضهم البعض معتبرين انهم أبناء أسرة واحدة.