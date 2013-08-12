إنشاء مركز قيادة وتحكم تقني للمرور في العاصمة المقدسة

يرصد الحركة بكاميرات تغطي المحاور والميادين .. العقيد الجميعي:

علي بن غرسان (مكة المكرمة)

كشف مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي، عن إنشاء مركز قيادة وتحكم تقني الكتروني جديد بجودة عالية، وتقنية حديثة يسهم في مراقبة الحركة المرورية في العاصمة المقدسة الكترونيا، لاسيما في مواسم الازدحام وخصوصا الحج ورمضان، حيث يسهم هذا المركز في ضبط الحركة المرورية من خلال كاميرات تغطي كافة المحاور والميادين في مكة المكرمة.وقال العقيد الجميعي: «مكة بحاجة لمركز متخصص في القيادة والسيطرة والتحكم الالكتروني، وذلك ما جاءت به الموافقة على إطلاقه، حيث يجري الترتيب له ليكون واقعا ملموسا، يسهم في رصد الحركة المرورية تقنيا، فحاليا يتم رصد طرقات مكة المكرمة من 70 كاميرا تنقل بثا حيا ومباشرا لغرفة عمليات التحكم المروري، والتي ستتحول لمركز متقدم يضاهي كافة المراكز المتخصصة في هذا الشأن»..وزاد العقيد الجميعي : «الزحام المروري في مكة المكرمة سيكون جزءا من الماضي بعد ثلاث سنوات، وذلك حين تستكمل كافة المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة، والتي تعنى بتطوير محاور حركة إستراتيجية، وهذا ما نسعى إليه، وهو ما يجري حاليا معالجته بطرق هندسية تمكن من تسهيل الحركة المرورية، إذ يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، المنفذة للمشاريع، التي ستكون واحدة من أبرز نقاط التحول في فك الاختناقات المرورية».