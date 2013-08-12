الطلـب يتزايد على تفصـيل «كشخة» العيـد والأسود اللـون المفضل

صناعـة العقـال.. مهـارة واحـتراف
خالد سليم الحميدي ( مكة المكرمة )
تـزايد إقبال الشباب في الآونة الأخيرة على شراء العقـال المفصل أكثر من الجاهز، مع حلول عيـد الفطـر المبارك، إذ شهدت أسواق مكة المكرمة حركة نشطة لشراء وتفصيل العقال من قبل المتسوقين، ويرغب بعض الشباب في تفصيل العقال بمواصفات معينة لا تتوافر في المستورد، فيما يتعلق بالمقاسات والمواصفات، حيث تعـد صناعـة العقال مهارة واحترافا لا يجيدها إلا من مارسها عن تجربـة ولسنوات طويـلة، وتكمن بـراعة صناعته في جودة خياطته، ومقاس العقال على الرأس، ويعتبر الشباب أن العقال المفصل أكثر أناقة وأطول عمرا من الجاهـز الذي يرونـه تقليديا ورديـئا.«عكاظ» زارت أحد أقدم محلات تفصيل العقال في العاصمة المقدسة وحاورت صاحبه «جمعة محمد جاجة» ، والذي أكد أن صنـع العقال مهنته التي ورثها أبا عن جد، وأن خبرتـه الطويلـة التي بلغت ما يزيـد على 15 عاما في مجال صناعة العقل أكسبته درايـة تامة في تلك الصنعة.. مشيرا إلى أن الإقبال يزيـد على عملية التفصيل أيام إجازات الصيفـية، ومواسم الافراح وقبيل العـيد، وأوضح قائلا: إن العقال الفاخـر يصنـع من خيوط القطن، ويلف بالصوف الاسود، وتلك المواد هي الأكثر طلبا في سوق التفصيل، مبينا أن فـئة الشباب يرغبون في تفصيل العقال بالحجـم والمقاس الذي يريدونـه، وأشار إلى أن صناعة العقال الواحد تستغرق (30) دقيقة فقط، لافتا إلى إمكانية تسليمـه للزبـون في نفس الوقت، ولكن مع تزايـد الطلـب على التفصيل يتأخر التسليم إلى يومين أو ثلاثـة، مضيفا أنه يتم تفصيل العقال على مرحلتين الأولى آلية بواسطة ماكينة صنع العقال لأخذ القياس، ونوعية الخيوط المطلوبة من قبل الزبون، ثم يبدأ تغيير المقاس على الماكينة بحسب السمك والاتساع، ثم ترتـب وتلـف حشوة القطن البيضاء بين طرفي الماكينة لضبط متانة العقال، وتوضع خامة الخـيط فوق حشوة سوداء من الصوف أو الحريـر أو النايلون وتلـف، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية اليدوية بعد خروج العقال من الجهاز الآلي بشكل ممـدود، يلـف بعدها على شكل دائـري، وتحبك أطرافـه بخيوط صوف صناعي، ثم يأتي دور عملية الوزن على القالب الخشبي، حيث يتم طرقـه عدة مرات بمطرقـة خشبية ليأخذ شكلـه النهائي، منوها إلى إمكانية تحسين العقال القديم أو إصلاحه من خلال غسلـه بالفرشاة وحرقـها بالنار وضربـها بالمضـرب من أجل تجديدها.. وعن أسعار تفصيل العقال الجديد قال باجاجة: يتـراوح سعر تفصيل العقال ما بين 45 و60 ريالا حسب نوع المادة المصنع منها، وذلك حسب النوعية والخيوط المستخدمة في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك شبابا خرجوا عن حـدود المألوف يرغبون في تغيير لون العقال الأسود، بألوان جديـدة تتناسب مع الموضة الشبابية، إلا أن اللون الاسود لايـزال المفضل لدى الكثير من الشباب وكبار السن، فيما أشار بندر الزهراني أحد الزبائـن إلى أن العقال من أهم مكملات الأناقـة بالزي الرسمي للرجال .. مضيفا بأن العقال المفصل أكثر أناقـة وأطول عمرا.