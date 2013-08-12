مدينة الملك عبدالله تعايد مرضى الأورام

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

زار وفد إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، مركز الأورام بمحافظة جدة لمعايدة المرضى المنومين بعيد الفطر المبارك، وتم من خلال الزيارة تقديم الورود والهدايا على المرضى في قسم الأطفال الذي يحتضن الطفلتين هيفاء (12 عاما) وسحر (24 شهرا) اللتين حرمهما الورم من قضاء العيد مع قريناتهما، إلا أن المدينة لم تحرمهما الفرحة بالعيد وقامت بزيارة المركز، ما كان له بالغ الأثر على نفسيهما، وكذلك تمت معايدة الطاقم الطبي وعمال النظافة الذين فرحوا بالزيارة وتبادلوا التهاني بالمناسبة السعيدة.وأوضح المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور ياسين ملاوي أن زيارة المرضى ومشاركتهم فرحة العيد واجب يحتمه علينا ديننا إذ يتم من خلال الزيارات رسم الفرحة على وجوه المرضى، ومشاركتهم بهجة العيد رغم أن العيد في منازلهم أجمل إلا أن ذلك لا يمنعنا من توفير كافة السبل لإسعادهم، مضيفا أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتقديم خدمات طبية وإنسانية ترقى لتطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، التي منحتنا كل الدعم لتحقيق رفاهية المواطن، وهذا ما نعمل عليه في مدينة الملك عبدالله الطبية حيث نكرس جميع مجهوداتنا لخدمة المرضى والمراجعين للوصول إلى خدمات طبية مميزة.