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وزارة الدفاع الليبية تنفى تعرض شرق البلاد لقصف جوى

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وزارة الدفاع الليبية تنفى تعرض شرق البلاد لقصف جوى وزارة الدفاع الليبية تنفى تعرض شرق البلاد لقصف جوى

نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الليبية عادل البرعصى ما رددته بعض المواقع ، حول تعرض مدينة درنة شرقى ليبيا لضربات جوية من قبل الطيران الأمريكى أمس الأحد.

وقال البرعصى لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، "لم ترد أى معلومات من الجهات المختصة فى درنة، خصوصا من وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية، وكذلك الدفاع الجوى عن تعرض مواقع لهجمات جوية أوقصف بمدينة درنة أو شرقى ليبيا".

وشدد الناطق باسم وزارة الدفاع على أن حكومة بلاده لن توافق على أى طلب من هذا القبيل حال قدم لها، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة، مضيفا أن الشعب الليبى لن يسكت فى حال تعرضت أهداف فى البلاد للضرب.

وفى وقت سابق قال البرعصى، إن السلطات الليبية رفضت طلب الولايات المتحدة بالسماح لها بضرب أهداف شرقى البلاد، مشددا فى الوقت ذاته على أن حكومة بلاده لن توافق على أى طلب من هذا القبيل حال قدم لها.

وكان مسئول عسكرى ليبى، قال السبت الماضى، إن هناك معلومات لدى الطيران المدنى الليبى تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية تنوى خلال الأيام القليلة المقبلة توجيه ضربات جوية على مواقع بشرق البلاد، يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة فى ليبيا.

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