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الهند تطلق أول حاملة طائرات من صنعها اليوم

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الهند تطلق أول حاملة طائرات من صنعها اليوم الهند تطلق أول حاملة طائرات من صنعها اليوم

كتب : أ ف ب الإثنين 12-08-2013 07:06

تطلق الهند اليوم أول حاملة طائرات من إنتاجها بميزانية تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار أمريكي في إطار جهود لتحديث معداتها العسكرية التي يأتي قسم منها من الاتحاد السوفيتي.

وهذه السفينة تزن 40 ألف طن ويجري إطلاقها رسميا في مرفأ كوشين جنوب الهند في حضور كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، وسيسجل ذلك دخول الهند في النادي الضيق للدول التي تصمم وتبني حاملات طائراتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا.

وقال كبير المهندسن في الجيش أ. ك. ساكسينا "تطلب منا إعدادها ثماني سنوات"، والأشغال تأخرت سنتين، وبعد الانتهاء من سلسلة تجارب ستدخل حاملة الطائرات في الخدمة بحلول العام 2018، وستواكبها السفينة الحربية الروسية القديمة أميرال جورشكوف التي سيغير اسمها إلى إي إن إس فيكراماديتيا والتي ستسلم بحلول نهاية 2013 مع تأخير أربع سنوات.

وتملك الهند حاليا حاملة طائرات واحدة من صنع بريطاني عمرها ستين عاما تم الحصول عليها في 1987 وأطلق عليها اسم إي إن إس فيرات.

وأعلنت الهندية السبت أن أول غواصة نووية تبنيها بنفسها جاهزة للتجارب.

وأعرب رئيس الوزراء مانموهان سينج عن "ابتهاجه لدى تبلغه أن المفاعل الذي يعمل بالدفع النووي على متن إي إن إس إريهانت، الأول المصنوع في الهند أصبح جاهزا للعمل".

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