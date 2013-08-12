ضبط أدوية ممنوعة ومصادرة قطع ملابس مقلدة في السوق الصيني

قام مفتشون بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، صباح أمس، بحملة تفتيش على السوق الصيني، حيث تم مخالفة عدد من المحال وضبط ممنوعات.

وضبط المفتشون أدوية ممنوعة ومقلدة قام صاحب الكشك بإخفائها في سلة المهملات، ومصادرة آلاف قطع الملابس الجاهزة وساعات حلي وإكسسوارات مقلدة لإحدى الماركات العالمية المشهورة، كما تم معاينة المستحضرات والأغذية الصحية للتأكد من عدم احتوائها على أدوية ممنوعة.

وبدأت الحملة بتوجيه المفتشين بخطة الحملة وآلية التوزيع من قبل ابراهيم بهزاد مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونشرت الدائرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً، للمفتشين خلال الزيارة، والضبطيات.