اليوم.. مكتب تنسيق القناة يستقبل طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

يستقبل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى بحد أدنى 50%، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المكتب قد استقبل خلال المرحلتين الأولى والثانية نحو 2500 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم، كما يستعد المكتب لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية المرحلة الأولى اعتبارا من 17 أغسطس الحالى.

فيما أكد طارق راشد رحمى مدير مركز التطوير الجامعى ومدير مكتب التنسيق التنفيذى بالجامعة أنه تم توفير كافة الوسائل لراحة الطلاب وأولياء أمورهم حيث أعدت قاعات مكيفة وتوفير مبردات المياه.

وأعلن مدير مركز التطوير أن هناك حزمة من الإرشادات العامة للطلاب حيث يمكن للطالب أن يسجل الرغبات إلكترونيا من خارج الجامعة، كما يمكن للطالب التسجيل من خلال معامل تطوير التعليم الجامعى بالجامعة بشرط إحضار شهادة النجاح فى الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد المميكنة ويقوم الطالب بتعبئة استمارة الرغبات يدويا ويتجه بمفرده إلى مركز تطوير التعليم لتسجيل الرغبات إلكترونيا، ويجب على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافى أثناء اختيار الرغبات ويقوم الطالب بإدخال الرغبات بناء على رغبته الشخصية وبدون أى تدخل من المشرف فى اختيار الرغبات.