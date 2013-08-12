فونتيرا تبدأ تحقيقا لمعرفة كيفية تلوث منتجات لبن الأطفال

كتب : رويترز منذ 51 دقيقة

بدأت شركة فونتيرا النيوزيلندية، أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم، تحقيقا اليوم لمعرفة كيفية تلوث منتجات لبن الأطفال ببكتيريا تسبب التسمم.

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة التي يرأسها رالف نوريس، وهو كبير المسؤولين التنفيذيين سابقا ببنك كومنولث الأسترالي، ستة أسابيع.

ومن المزمع أيضا أن تجري الحكومة النيوزيلندية مراجعة من جانبها ومن المرجح إعلان التفاصيل في وقت لاحق اليوم، ويجرى هذا التحقيقان إلى جانب تحقيق داخلي منفصل في فونتيرا وتحقيق بدأته وزارة الزراعة النيوزيلندية.

وأدى الفزع من التلوث إلى سحب المنتجات من دول كثيرة من الصين حتى السعودية، وتعرضت فونتيرا لهجوم في الداخل والخارج بسبب تلكؤها في كشف النقاب عن اكتشاف البكتيريا خلال فترة أربعة أشهر من مارس إلى يوليو.