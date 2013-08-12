تزاحم أمام مكتب الحجوزات بميناء جازان بسبب غياب موظف

حسين محه (جازان)

اضطر عدد من الراغبين في السفر من ميناء جازان إلى جزيرة فرسان، للوقوف أمام بوابة مكتب حجز العبارات داخل سياراتهم الخاصة لساعات طويلة، بسبب تكرار عدم تواجد الموظف في وقت دوامه المحدد وإغلاق مكتب الحجوزات. وطالب محمد باعشن بإيجاد صالة تستوعب المسافرين بدلا من الجلوس في سياراتهم الخاصة والوقوف أمام بوابة مكتب الحجز، ما تسبب في ازدحام وتدافع للمسافرين.وقال محمد منور «قدمت وأسرتي من أبها لزيارة جزيرة فرسان للمكوث فيها يومين بهدف اصطياد الأسماك ورؤية الغزلان على طبيعتها، إلا أنني فوجئت بالحال الذي يعكس عدم جدية القائمين في تسهيل إجراءات المسافرين».من جانبه قال عبدالله واصلي «نعذر الموظف الذي يقوم بعمل حجوزات لجميع المسافرين والذين تتجاوز أعدادهم ألفي مسافر تقريبا، لكن هذا لا يبرر للجهة المسؤولة عدم توفير أعداد كافية للتسهيل على المسافرين وعمل حجوزات بشكل سليم»، وأشار يحيى بكري إلى أن هذا الحال لم يتغير منذ ثلاثة أيام.