أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

لجنة خماسية لتقصي أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالطوال

Google+ Print
لجنة خماسية لتقصي أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالطوال لجنة خماسية لتقصي أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالطوال

 عبدالله مشهور ( الطوال)

كشف محافظ الطوال المكلف أحمد عبدالغني الغامدي عن تشكيل لجنة خماسية من المحافظة، الدفاع المدني، الشرطة، البلدية ووزارة الزراعة، وذلك للنظر في أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالمحافظة ورفع تقرير مفصل حول ذلك لإمارة منطقة جازان.وكانت السيول قد غمرت وادي تعشر والملح بالطوال مخلفة وراءها أضراراً بمشروع درء السيول بعد أن تسببت العقوم في تحويل مجرى السيل باتجاه قرية المباركة، إضافة لجرف السد الحاجز بين الوادي والقرية.إلى ذلك أكد عدد من أهالي المباركة أن أجزاء كبيرة من هذا السد جرفته السيول التى غمرت أودية المحافظة أخيرا مهددة بكارثة حقيقية للسكان وللمرضى بالمستشفى، مشيراً إلى أن السد ما زال على وضعه منذ أن جرفته السيول إلى اليوم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإصلاح السد، مبدين تخوفهم من تكرار السيول الأخيرة ودخولها إلى القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية