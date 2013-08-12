لجنة خماسية لتقصي أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالطوال

عبدالله مشهور ( الطوال)

كشف محافظ الطوال المكلف أحمد عبدالغني الغامدي عن تشكيل لجنة خماسية من المحافظة، الدفاع المدني، الشرطة، البلدية ووزارة الزراعة، وذلك للنظر في أسباب سقوط أجزاء من مشروع درء السيول بالمحافظة ورفع تقرير مفصل حول ذلك لإمارة منطقة جازان.وكانت السيول قد غمرت وادي تعشر والملح بالطوال مخلفة وراءها أضراراً بمشروع درء السيول بعد أن تسببت العقوم في تحويل مجرى السيل باتجاه قرية المباركة، إضافة لجرف السد الحاجز بين الوادي والقرية.إلى ذلك أكد عدد من أهالي المباركة أن أجزاء كبيرة من هذا السد جرفته السيول التى غمرت أودية المحافظة أخيرا مهددة بكارثة حقيقية للسكان وللمرضى بالمستشفى، مشيراً إلى أن السد ما زال على وضعه منذ أن جرفته السيول إلى اليوم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإصلاح السد، مبدين تخوفهم من تكرار السيول الأخيرة ودخولها إلى القرية.