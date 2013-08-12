السيول تهدد إسكان النازحين بالحصمة

محمد الكادومي (جازان)

تسربت مياه الأمطار من أسطح عدد من فلل الاسكان التنموي بالحصمة شرقي جازان والتي تم افتتاح جزء منها وتوزيعها قبل عدة أشهر، وأحدثت تلفيات في أثاث منازل المواطنين الذين اندهشوا من تلك التسربات في مساكنهم التي لم تمض إلا شهور قليلة من السكن بها، متسائلين عن أسباب تلك التسربات.كما تسببت السيول المصاحبة للأمطار في محاصرة الإسكان من الجهة الشرقية وإتلاف عدد من عبارات الطرق التي تم انشاؤها، خصوصا وأن موقع الاسكان يتوسط عددا من الأودية والشعاب المشهورة بغزارة تدفق سيولها.«عكاظ» زارت فلل المواطنين المتضررة داخل الاسكان واتضح وجود تسربات مائية كبيرة في أسطحها، إضافة لتجمع المياه داخل الغرف محدثة تلفيات في أثاث منازل المستفيدين، وبين عدد منهم أنه لم يمض على سكنهم في منازلهم الجديدة شهور إلا وتتسرب المياه من أسطحها وتحدث تلفيات في أثاث عدد من الغرف، وقال أحمد عبدالله التسربات المائية في منزلي وعدد من منازل أقربائي وأبلغت ادارة الدفاع المدني المتواجدة في الاسكان وحضرت الى الموقع فرقة وأعدت تقريرا عن الحالة.وعبر عدد من المستفيدين عن معاناتهم من توقف عمل عدد من أجهزة التكييف والإضاءة داخل غرفهم، بسبب وجود أعطال في التوصيلات الكهربائية في المباني، كما عبروا عن معاناتهم من انقطاعات المياه وتوقف عمل أجهزة الاتصال في مقر السكن لعدم وجود أبراج هاتف في موقع الاسكان التنموي.من جهته أوضح الاعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة جازان النقيب مصلح الغامدي، أنه ليس لإدارته أي دور في تحديد موقع الاسكان.