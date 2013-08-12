تطوير تطبيق جديد للهواتف الذكية لمنع حدوث السكتات الدماغية

نجح فريق من العلماء الأستراليين فى تطوير تطبيق جديد للهواتف الذكية المطورة "آى فون" يمكنه متابعة وتحليل إيقاع نبضات القلب للكشف المبكر وتفادى أى مشكلات صحية قد تدفع بصاحبه للوقوع فريسة للإصابة بالسكتات الدماغية .

وقال خبراء من جامعة "سيدنى" الأسترالية إن الهاتف الذكى المطور الجديد والذى أطلق عليه اسم "مراقب القلب – إييكج" يمتاز بفاعليته ودقته فى مراقبة المرضى خاصة الذين يعانون من الجرفان الأذينى وعدم انتظام ضربات القلب .

كان الباحثون بجامعة "سيدنى "قد عكفوا على اختبار الهاتف الذكى المطور على عينة عشوائية من المرضى ممن تخطوا الخامسة والستين عاما فى نحو عشر مراكز طبية فى المدينة الاسترالية حيث لوحظ كفاءته فى الكشف المبكر عن معاناة المريض من عدد من الأعراض الجانبية السلبية التى قد تؤدى – فى حال إهمالها إلى الإصابة بالسكتات الدماغية – وهو ما يعد إنذارا كبيرا لإجبار المريض للاستشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض .

ويعد الرجفان الأذينى من أهم المشكلات الصحية والأكثر شيوعا بين مرضى القلب والمسئولة عن ثلث حالات الإصابة بالسكتات الدماغية فى الوقت الذى يزيد فيه التقدم فى العمر فرص الإصابة به ليعانى نحو 15 % من المرضى الذين تخطوا الخامسة والثمانين عاما من الإصابة به .

وشدد الباحثون على أن الرجفان الاذينى يزيد بنسبة خمسة أضعاف مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية بسبب تسارع معدل ضربات القلب التى تشكل خطرا حقيقيا على صحة المريض .