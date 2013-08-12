صادرات الفن البريطاني تسجل اعلى مستوى لها منذ الازمة الائتمانية

اظهرت يوم الاثنين بيانات جمعتها وحدة لتومسون رويترز ارتفاع قيمة صادرات القطع الفنية البريطانية لاعلى مستوى لها منذ الازمة الائتمانية على الرغم من القواعد الجديدة التي تعطي الفنانين الراحلين نصيبا من ثمن اعادة بيع اعمالهم الفنية.

وقال بيان لشركة سويت اند ماكسويل للمعلومات القانونية والتي تملكها تومسون رويترز ان قيمة القطع الفنية والثقافية التي صدرت من بريطانيا ارتفعت بنسبة 32 في المئة الى 1.97 مليار جنيه استرليني (3.06 مليار دولار) خلال العام حتى مايو 2012 .

وفي اول يناير كانون الثاني 2012 تم توسيع “امر حقوق اعادة البيع للفنانين” والذي يسمح للفنانين بالحصول على نسبة مئوية من قيمة اعادة بيع انتاجهم لتستفيد منه ثروة وورثة الفنانين الذين رحلوا عن الحياة منذ اقل من 70 عاما. واصبح من حق هؤلاء الحصول على ما يصل الى اربعة في المئة من ثمن اعادة بيع اي قطعة اصلية. ولم تكن هذه الحقوق تشمل في بريطانيا سابقا سوى الفنانين الذين مازالوا على قيد الحياة.

وقالت سويت اند ماكسويل ان صادرات الفن الحديث وهي النوعية التي من المرجح ان تكون الاكثر تأثرا بالقواعد الجديدة قفزت بنسبة 105 في المئة عن العام السابق الى 687 مليون جنيه استرليني بحلول مايو 2012 وهي زيادة اسرع من باقي السوق .

رويترز