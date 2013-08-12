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11 سببا يؤدى إلى الإحساس بآلام البطن

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11 سببا يؤدى إلى الإحساس بآلام البطن 11 سببا يؤدى إلى الإحساس بآلام البطن

أسباب الآم البطن عديدة وعادة تكون ناجمة عن أمراض التهابية مثل: التهاب الزائدة الدودية، والتهاب المرارة، التهاب البنكرياس والتهابات القولون أو نتيجة الإصابة بأمراض انسدادية مثل: الفتق المختنق والتصاق الأمعاء والأورام.

أشار د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحات المناظير و السمنة مستشفى للطيران، إلى أن الألم البطن ترجع أيضا إلى أسباب بالأوعية الدموية مثل: انسداد الشرايين والأوردة المغذية للأعضاء داخل تجويف البطن، مما قد يؤدى إلى موت أو غرغرينة لهذه الأعضاء، أمراض وراثية، وعادة ما تظهر بعد الولادة كعدم اكتمال نمو أحد الأعضاء أو انسداد احد الأعضاء مثل: الأنثى عشر، بالإضافة إلى أنها تكون ناتجة لإصابة مثلما يحدث فى الحوادث أو الإصابة بالات حادة أو غيرها.

وأكد شريف على إن الأعراض التى يشكو منها المريض تختلف حسب المرض، ولكن عادة ما يشكو المريض من الآم بالبطن، قيئ أو شعور بالغثيان، إسهال أو إمساك، انتفاخ شديد بالبطن، ارتفاع بدرجات الحرارة.

أهم شىء عند التعامل مع هذه الحالات أن يتم تشخيص الحالة مبكرا وإذا كانت تستدعى تدخلا جراحيا سريعا، أو لا لأن إهمال أو تأجيل الجراحة قد يؤثر بالسلب و قد يهدد حياة المريض وفى الحالات غير الجراحية يكون الحل دوائيا.

وقد يستعين الطبيب ببعض الإشاعات مثل الأشعة العادية و التليفزيونية و المقطعية إذا تطلبت الحالة, وكذلك بعض التحاليل مثل صورة الدم الكاملة و تحليل البول و تحليل الحمل و غيرها.

و ينصح بالتدخل السريع بعد التشخيص المبكر، حيث إنه من أهم عوامل الشفاء و عدم حدوث مضاعفات فيما بعد.

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مصر 365

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